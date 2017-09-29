Toyota начала тестировать беспилотник с двумя рулями

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Токио, 29 сентября. Японский концерн Toyota начал тестировать новый автомобиль с системой автоматического управления, способный передвигаться без человека, оборудованный двумя рулями.

В институте Toyota Research Institute сообщили, что новинка предназначена, в том числе, для передвижения по дорогам общего пользования.

Руководство компании отмечает, что действующее законодательство предполагает контроль человека над автомобилем. Поэтому дополнительный руль разместили рядом с водительским местом.

Накануне сообщалось об объединении трех японских автомобилестроительных компаний для создания электромобиля.