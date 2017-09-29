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Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF
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    Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF

    22:30  29 Сентября 2017
    851

    Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF

    Сирия, 29 сентября. САА при поддержке ВКС РФ продвигаются на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF, трое мирных жителей Саламии пострадало при обстреле ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают зачистку от ИГ окрестностей Акербата.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от ИГ на востоке Хомса и Хамы.

    «Исламское государство»: продолжает обстрел Саламии, напало на позиции YPG в Хасаке.

    Курды: потеряли 28 бойцов в Ракке, несут потери в Хасаке.

    Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF

    Провинция Хомс

    Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF

    ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хомс и зачистку региона от террористов «Исламского государства»1. Однако в районе стратегически важного города Эс-Сухне силы союзников встретили ожесточенное сопротивление со стороны радикальных исламистов. Ранее боестолкновения между армией САР и ИГ наблюдались в восточных и южных пригородах населенного пункта. Эффективная работа ВКС РФ позволила армии Башара Асада полностью отразить атаку радикалов ИГИЛ1 к югу от Эс-Сухны. Военный источник в социальной сети Twitter (@watanisy) передает, что на данный момент боевые действия фиксируются только на востоке города.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF

    Командование курдских Отрядов народной самообороны (YPG) заявляют, что террористы «Исламского государства» проникли на территорию, подконтрольную ополченцам, переодевшись в их форму, и расстреляли 28 бойцов альянса Демократические силы Сирии (SDF). Сообщение представителей YPG передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@freelaancenews).

    Ранее сообщалось, что под контроль курдских формирований перешла мечеть Имама Навави. Также бойцы SDF вытеснили террористов из района железнодорожного вокзала Ракки.

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» город Соха на востоке провинции Хама, сообщает военный Twitter-канал (@watanisy).

    Тем временем радикальные исламисты продолжают вести ракетный обстрел города Саламия. По данным информационного агентства Damascus Now, опубликованным в Facebook (@dimashq.now), в результате действий террористов «Исламского государства» пострадало трое мирных жителей города.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF

    На въезде в поселение Аль-Хасын террорист-смертник «Исламского государства» атаковал бойцов Демократических сил Сирии (SDF).  По данным военного источника в социальной сети Twitter (@ShMC99) в результате взрыва погибло 10 бойцов курдского ополчения.

    Ранее сообщалось, что боестолкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и террористами ИГИЛ отмечались в районе деревни Аль-Аззави к югу от Аш-Шаддади. Кроме того, при взрыве бомбы неподалеку от деревни Анад на юге провинции Хасака погибло несколько бойцов SDF.

    Ирак

    Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF

    Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают зачистку от террористов «Исламского государства» ближайших пригородов Хавиджи. По данным военного источника в Telegram (@teamsmediawar_1) ополченцы освободили от радикальных исламистов поселения  Аль-Мустах, Хамуд аль-Халаф, Аль-Абалят, Намиля и Тувейрия, расположенные к северо-западу от города.

    На юго-западе провинции Киркук террористы «Исламского государства» подожгли нефтяное месторождение Алляс, чтобы замедлить продвижение иракской армии. Об этом сообщает информационное агентство Iraqi News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #ракка #хасака #хомс #киркук
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    Сирия новости 29 сентября 19.30: в Хомсе убито 15 бойцов «Хезболлы», SDF освободили от ИГ несколько кварталов Ракки
    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик
    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа
    Сирия новости 29 сентября 07.00: «Нусра» пополнила ряды бойцами из Израиля, новые потери ИГ в Дейр эз-Зоре  
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