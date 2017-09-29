Сирия новости 29 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF

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Сирия, 29 сентября. САА при поддержке ВКС РФ продвигаются на востоке Хамы, в Ракке убито 28 бойцов SDF, трое мирных жителей Саламии пострадало при обстреле ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают зачистку от ИГ окрестностей Акербата.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от ИГ на востоке Хомса и Хамы.

«Исламское государство»: продолжает обстрел Саламии, напало на позиции YPG в Хасаке.

Курды: потеряли 28 бойцов в Ракке, несут потери в Хасаке.

Провинция Хомс

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хомс и зачистку региона от террористов «Исламского государства»1. Однако в районе стратегически важного города Эс-Сухне силы союзников встретили ожесточенное сопротивление со стороны радикальных исламистов. Ранее боестолкновения между армией САР и ИГ наблюдались в восточных и южных пригородах населенного пункта. Эффективная работа ВКС РФ позволила армии Башара Асада полностью отразить атаку радикалов ИГИЛ1 к югу от Эс-Сухны. Военный источник в социальной сети Twitter (@watanisy) передает, что на данный момент боевые действия фиксируются только на востоке города.

Провинция Ракка

Командование курдских Отрядов народной самообороны (YPG) заявляют, что террористы «Исламского государства» проникли на территорию, подконтрольную ополченцам, переодевшись в их форму, и расстреляли 28 бойцов альянса Демократические силы Сирии (SDF). Сообщение представителей YPG передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@freelaancenews).

Ранее сообщалось, что под контроль курдских формирований перешла мечеть Имама Навави. Также бойцы SDF вытеснили террористов из района железнодорожного вокзала Ракки.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» город Соха на востоке провинции Хама, сообщает военный Twitter-канал (@watanisy).

Тем временем радикальные исламисты продолжают вести ракетный обстрел города Саламия. По данным информационного агентства Damascus Now, опубликованным в Facebook (@dimashq.now), в результате действий террористов «Исламского государства» пострадало трое мирных жителей города.

Провинция Хасака

На въезде в поселение Аль-Хасын террорист-смертник «Исламского государства» атаковал бойцов Демократических сил Сирии (SDF). По данным военного источника в социальной сети Twitter (@ShMC99) в результате взрыва погибло 10 бойцов курдского ополчения.

Ранее сообщалось, что боестолкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и террористами ИГИЛ отмечались в районе деревни Аль-Аззави к югу от Аш-Шаддади. Кроме того, при взрыве бомбы неподалеку от деревни Анад на юге провинции Хасака погибло несколько бойцов SDF.

Ирак

Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают зачистку от террористов «Исламского государства» ближайших пригородов Хавиджи. По данным военного источника в Telegram (@teamsmediawar_1) ополченцы освободили от радикальных исламистов поселения Аль-Мустах, Хамуд аль-Халаф, Аль-Абалят, Намиля и Тувейрия, расположенные к северо-западу от города.

На юго-западе провинции Киркук террористы «Исламского государства» подожгли нефтяное месторождение Алляс, чтобы замедлить продвижение иракской армии. Об этом сообщает информационное агентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)