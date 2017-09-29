В Сингапуре показали самый дорогой в мире чехол для iPhone X

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Сингапур, 29 сентября. Сингапурская компания Gray International выпустила ограниченный тираж уникального чехла для нового смартфона iPhone X, который признан самым дорогим в мире.

Чехол выполнен из цельного титанового слитка, который подвергался обработке огнем для получения специального оттенка. Этот материал обычно используется в аэрокосмической отрасли, где важно соотношение прочности и легкости. Таким образом, гаджет будет полностью защищен от повреждений в случае падения. Другой особенностью чехла является эргономичность — его удобно держать в руке. Стоимость чехла начинается от 1,3 тыс. долларов.