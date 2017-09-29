Госдума предлагает блокировать сайты запрещенных организаций без суда
В Избранное
Москва, 29 сентября. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который разрешает досудебную блокировку сайтов запрещенных в России организаций. Авторами законопроекта выступили депутаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ.
«Законопроектом предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещенных в России организаций, что позволит своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы», — говорится в пояснительной записке к документу.