Госдума предлагает блокировать сайты запрещенных организаций без суда

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Москва, 29 сентября. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который разрешает досудебную блокировку сайтов запрещенных в России организаций. Авторами законопроекта выступили депутаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ.