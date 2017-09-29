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Общество
Полиция задержала пермяка, пытавшегося задушить 94-летнюю пенсионерку
Общество
Полиция задержала пермяка, пытавшегося задушить 94-летнюю пенсионерку
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    Полиция задержала пермяка, пытавшегося задушить 94-летнюю пенсионерку

    20:45  29 Сентября 2017
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    Полиция задержала пермяка, пытавшегося задушить 94-летнюю пенсионерку

    Пермь, 29 сентября. Бойцы Росгвардии задержали местного жителя, который пытался задушить 94-летнюю пенсионерку.

    Сообщается, что пожилая женщина пустила мужчину в квартиру, когда он попросил у нее стакан воды. Воспользовавшись доверием, преступник бросился на хозяйку квартиры. От смерти пенсионерку спасли ее соседи, которые заметили шум и обратились в полицию.

    Выяснилось, что подозреваемый уже находится в федеральном розыске за кражу имущества у пожилых людей и хранение наркотиков, пишет «Ньюинформ».

    Автор: Геннадий Плющев
    #нападение #росгвардия #пермь #пенсионерка #мужчина #удушение
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