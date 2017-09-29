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Последний сезон «Игры престолов» обойдется HBO в $90 млн
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    Последний сезон «Игры престолов» обойдется HBO в $90 млн

    20:37  29 Сентября 2017
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    Последний сезон «Игры престолов» обойдется HBO в $90 млн

    Лондон, 29 сентября. Бюджет восьмого сезона «Игры престолов» может составить 90 млн долларов. Как передает портал Mashable, сезон будет включать в себя шесть серий, на каждую из которых телеканал HBO планирует потратить по 15 млн долларов.

    Последний сезон «Игры престолов» обойдется HBO в $90 млн

    Это более чем в два раза превышает затраты на съемки первого сезона, когда бюджет каждой серии составлял около 6 млн долларов.

    Отметим, что руководство HBO решило сократить число серий в последнем сезоне с 10 до 6. Чтобы компенсировать недостаток эпизодов, телеканал увеличит хронометраж серий со стандартных 40 минут до 1,5 часов.

    Автор: Геннадий Плющев
    #игра престолов #рост #стоимость #сезон
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