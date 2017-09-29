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«Раскрыть правду»: ЦРУ набирает новых сотрудников со знанием русского языка
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    «Раскрыть правду»: ЦРУ набирает новых сотрудников со знанием русского языка

    20:36  29 Сентября 2017
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    «Раскрыть правду»: ЦРУ набирает новых сотрудников со знанием русского языка

    Вашингтон, 29 сентября. Центральное разведывательное управление США набирает сотрудников со знанием русского языка. Об этом говорится в объявлении, которое было размещено на официальной странице ЦРУ в Twitter.

    «Знаете русский? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужды здесь», — говорится в сообщении.

    При этом объявление ЦРУ в Twitter дополнено изображением с русскоязычным текстом следующего содержания: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду». О какой именно работе идет речь в объявлении не поясняется. Однако на официальном сайте ЦРУ опубликовано сообщение, в котором говорится, что ведомству требуются несколько человек со знанием русского языка.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #цру #русский язык #сотрудники #набор
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