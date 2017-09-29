Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Станцию метро «Владимирская» в Петербурге закрыли на вход
Политика
В Крыму считают «показухой» иск Киева из-за строительства моста через Керченский пролив
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Крыму считают «показухой» иск Киева из-за строительства моста через Керченский пролив

    20:50  29 Сентября 2017
    73

    В Крыму считают «показухой» иск Киева из-за строительства моста через Керченский пролив

    Симферополь, 29 сентября. Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов раскритиковал заявление президента Украины Петра Порошенко, планирующего судиться с Россией из-за строительства моста через Керченский пролив, который соединит Крымский и Таманский полуострова.

    По мнению политика, Киев занимается «показухой».

    «Все, что делает Порошенко и другие известные украинские политики, предпринимается для того, чтобы зарабатывать дешевый политический капитал, чтобы о них помнили. Это показуха, которая, можно сказать, носит заказной характер их хозяев», — цитирует слова Ильясова RT.

    Как ранее сообщала Газета.Ru, президент Украины Петр Порошенко потребовал подать в суд на российскую сторону. Недовольство главы государства вызвало строительство Крымского моста, которое якобы наносит ущерб экологии.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #крым
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105293

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29615

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43504

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24146

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9173
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        18:31   29 Сентября 2017
        519
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        1871
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        962
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1996