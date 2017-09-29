В Крыму считают «показухой» иск Киева из-за строительства моста через Керченский пролив

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Симферополь, 29 сентября. Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов раскритиковал заявление президента Украины Петра Порошенко, планирующего судиться с Россией из-за строительства моста через Керченский пролив, который соединит Крымский и Таманский полуострова.

По мнению политика, Киев занимается «показухой».

«Все, что делает Порошенко и другие известные украинские политики, предпринимается для того, чтобы зарабатывать дешевый политический капитал, чтобы о них помнили. Это показуха, которая, можно сказать, носит заказной характер их хозяев», — цитирует слова Ильясова RT.

Как ранее сообщала Газета.Ru, президент Украины Петр Порошенко потребовал подать в суд на российскую сторону. Недовольство главы государства вызвало строительство Крымского моста, которое якобы наносит ущерб экологии.