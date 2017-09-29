Рособрнадзор запретил прием в два вуза Москвы

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Москва, 29 сентября. Рособрнадзор запретил принимать абитуриентов в два вуза, еще один частично лишил государственной аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в НОУ ВО «Московская академия экономики и права» и ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство аннулировало аккредитации Подольского социально-спортивного института по специальностям «Гуманитарные науки», а также «Экономика и управление».

Стоит отметить, что в начале сентября Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Сибирскую академию права, экономики и управления в Иркутске, а также Курский автодорожный институт.