Никаких шансов: Косачев прокомментировал иск Порошенко по Крымскому мосту

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Москва, 29 сентября. Экологическая экспертиза подтвердила, что строительство моста через Керченский пролив не наносит вреда окружающей среде. Об этом в пятницу заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, президента Украины Петра Порошенко раздражает сам факт строительства моста, поскольку это не вписывается в его заявления о страданиях крымчан после присоединения полуострова к России.

Косачев уверен, что на деле благополучие жителей Крыма украинского президента нисколько не интересует.

«Я абсолютно уверен, что никаких надежд на реализацию этого плана Порошенко испытывать не должен, потому что шансов у него нет никаких», — признался сенатор в разговоре с RT.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко поручил чиновникам подготовить иск к России в связи с «экологическим вредом», который был нанесен стране во время строительства Крымского моста.