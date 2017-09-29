На дорогах Санкт-Петербурга образовались огромные пробки

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Жители Петербурга пожаловались в пятницу на большие вечерние пробки в городе.

Согласно предварительным данным, серьезные проблемы возникли из-за закрытого на ремонт Тучкова моста. В результате движение транспорта сильно затруднено на некоторых участках Среднего проспекта В.О. Кроме того, ночью будет закрыта Гончарная улица.

Напомним, ранее стало известно о том, что в первой половине октября 2017 года будут проводиться ремонтные работы в тоннеле на площади Победы в Петербурге.