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Общество
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Огненные шары над Донецком и Докучаевском: ВСУ вновь нарушили «школьное» перемирие
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    Огненные шары над Донецком и Докучаевском: ВСУ вновь нарушили «школьное» перемирие

    20:21  29 Сентября 2017  /обновлено: 20:27  29 Сентября 2017
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    Огненные шары над Донецком и Докучаевском: ВСУ вновь нарушили «школьное перемирие»

    В ночь на пятницу под огнем со стороны позиций украинских силовиков оказались окраины Донецка и Докучаевска — двух городов, расположенных на линии соприкосновения в Донбассе. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения, но эта ночь запомнится жителям надолго.

    Поселки Донецк-Северный и Спартак, которые и раньше регулярно становились мишенью для обстрелов со стороны ВСУ, в ночь на пятницу были обстреляны из танковых орудий и крупнокалиберных пулеметов, а также из гранатометов.

    Огненные шары над Донецком и Докучаевском: ВСУ вновь нарушили «школьное перемирие»

    «Я в шесть утра открыла дверь, а выйти не смогла, — рассказывает жительница Спартака. — Стреляли везде. Пришлось возвращаться и спускаться в подвал. Со стороны Авдеевки сюда летело. Там ВСУ. Примерно в это же время и в крышу попало. Что попало — не знаю, но стекла в доме посыпались, а с крыши — куски шифера».

    Огненные шары над Донецком и Докучаевском: ВСУ вновь нарушили «школьное перемирие»

    Поселок Донецк-Северный вновь подвергся обстрелу танками. Снаряды упали в поле, возле домов, но, несмотря на отсутствие жертв, жители возмущены: у них выбиты окна, а на улице по ночам не больше пяти градусов тепла.

    Огненные шары над Донецком и Докучаевском: ВСУ вновь нарушили «школьное перемирие»

    Докучаевск попал под огонь БМП украинских силовиков в районе девяти часов вечера в четверг. Несколько попаданий пришлись на жилые дома. По счастливой случайности обошлось без жертв — все жители пострадавших домов в этот момент были не в тех комнатах, в которые угодили снаряды.

    «Началось, вроде, в девятом часу, я время точно не запомнила, — рассказала жительница одной из пострадавших квартир Маргарита. — Тарелки, побило, посуду, раковину… Пыли кругом полно было. Зашла — думала или дым, или горит что-то. Вчера все это было очень громко и неожиданно. Обычно стреляют где-то вдалеке, а вчера прямо огненные шары летали. Я потом сидела, пряталась в коридоре».

    Огненные шары над Донецком и Докучаевском: ВСУ вновь нарушили «школьное перемирие»

    Примерно такое же впечатление и у остальных жителей пострадавшего микрорайона.

    «К хорошему-то быстро привыкаешь. У нас с начала перемирия, как дети в школу пошли, тихо было. А тут такое. Стрельба, и очень громко», — вспоминают люди прошедшую ночь.

    Огненные шары над Донецком и Докучаевском: ВСУ вновь нарушили «школьное перемирие»

    По мнению местных жителей, единственным объяснением того, что ВСУ решили испортить людям жизнь с наступлением достаточно холодной погоды, создав им трудные условия и лишив тепла в домах, может служить только то, что, отчаявшись победить армию ДНР, украинские силовики начинают широкомасштабный террор, не обращая внимания ни на какие перемирия.

    Автор: Андрей Тюнников
    #днр #всу #донбасс #лнр #перемирие
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