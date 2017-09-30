Сирия после двух лет операции России в Сирии: 10 главных событий сирийского конфликта

С момента начала военной операции России в САР прошло ровно два года. Благодаря поддержке российской стороны ситуация в Сирии изменилась коренным образом. Федеральное агентство новостей вспомнило 10 главных событий сирийского конфликта.

Начало 30 сентября 2015 года — дата начала военной операции России в Сирии. Для ее проведения на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия была развёрнута смешанная авиационная группа ВКС РФ. Как заявлял официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, в неё вошли более 50 самолётов и вертолётов. На видео показаны первые воздушные удары по объектам террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии.

Первые пуски «Калибров» 7 октября 2015 года было произведено первое боевое применение крылатых ракет большой дальности «Калибр» из акватории Каспийского моря. Всего с кораблей «Дагестан», «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» было выпущено 26 ракет по 11 целям на расстояние свыше 1500 километров.

Наступление в Латакии Первый крупный успех сирийские правительственные силы при поддержке ВКС РФ одержали в наступлении в Латакии, в ходе которого были ликвидированы оплоты боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) Сальма и Кинсабба и освобожден стратегически важный город Рабия. На видео показано как ВКС РФ наносит удары и разрушает командный пункт боевиков ИГИЛ1 (запрещено в РФ) в районе города Сальма.

Первый штурм Пальмиры ВКС РФ начали наносить авиаудары по расположенным на подступах к Пальмире позициям боевиков, а также конвоям ИГ1 (запрещено в РФ), идущим из провинций Ракка и Дейр эз-Зор, в начале марта 2016-го года. 13 числа сирийские правительственные войска и их союзники при активной поддержке ВКС РФ приступили к операции по освобождению Пальмиры, в ходе которой уже 23 марта была освобождена вся историческая часть древнего города, а 27 марта сирийская армия объявила о полном его освобождении. На видео показан процесс разминирования российскими военными инженерами исторической части Пальмиры.

Освобождение Алеппо Операция «Заря победы», которая осуществлялась сирийскими правительственными войсками при поддержки российской авиации в ноябре и декабре 2016 года, является самой важной частью боёв за Алеппо. Отличительной чертой операции стало создание, инициированное российской стороной, гуманитарных коридоров как для мирных жителей, так и для боевиков и их семей. Также необходимо отметить пуск крылатых ракет «Калибр» с российского фрегата «Адмирал Григорович» по позициям террористических группировок «Исламского государства» (запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ) из акватории Средиземного моря, что также способствовало освобождению города. На видео показан выход мирных жителей в безопасные районы Алеппо.

Освобождение нефтяных полей В марте-апреле 2017-го года в результате оперативных действий сирийской армии при активной поддержке российской авиагруппы удалось освободить от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) стратегически важные нефтегазовые поля Хайян, Джазаль, Аш-Шаир и другие. Благодаря этому, правительству Башара Асада удалось наладить энергоснабжение в центральной Сирии.

Второй штурм Пальмиры Воспользовавшись растянутостью флангов сирийской армии и тем, что основная часть сил правительственных войск была сосредоточена на направлении Алеппо, боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) предприняли попытку контратаки и в декабре 2016-го года снова заняли город. 2 марта 2017-го года после действий ВКС РФ с воздуха и при поддержке российских Сил специальных операций древний город повторно был возвращен под контроль сил Башара Асада.

Астана и зоны деэскалации Мирные переговоры в Астане. По инициативе российской стороны в столице Казахстана с 23 января 2017 года начались переговоры по мирному урегулированию сирийского конфликта. В этих переговорах постоянно участвуют представители России, Турции, Ирана, США и ООН, официального Дамаска и так называемой «умеренной» оппозиции. В рамках астанинских переговорах Россия реализовала идею создания зон деэскалации, где введен режим прекращения огня между правительственными силами и вооруженной оппозицией. На данный момент при участии России было создано 4 зоны деэскалации: на юго-западе Сирии (провинции Даръа, Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда), в Восточной Гуте, в провинциях Хомс и Идлиб.

Акербатский котёл 17 августа в результате встречи двух группировок сирийской правительственной армии в населенном пункте Эс-Саваннет при активной поддержке ВКС РФ с воздуха в провинции был создан Акербатский котел. Одна из группировок развивала наступление на север от газового поля Аш-Шаир, вторая — соответственно на юг от Итрии. В ходе совместных с российской авиагруппой действий, САА удалось значительно сжать кольцо окружения и на сегодняшний момент практически вся территория Центральной Сирии находится под контролем правительственных сил.

Битва за Дейр эз-Зор 5 сентября правительственным войскам совместно с ВКС РФ удалось прорвать осаду, под которой на протяжении более трех лет находился стратегически важный город Дейр эз-Зор. Наступление правительственных сил, кроме действий российской авиации, было обеспечено поддержкой пусками с фрегата «Адмирал Эссен» из акватории Средиземного моря ракет «Калибр». Деблокирование сирийского гарнизона в Дейр эз-Зоре позволило развить наступление сирийской армии вдоль Евфрата, а также форсировать реку с целью переброски части сил на восточный берег провинции Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.