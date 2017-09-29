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Общество
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Новости Сирии
Россия будет жестко пресекать попытки США помешать ликвидации террористов в Сирии
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    Россия будет жестко пресекать попытки США помешать ликвидации террористов в Сирии

    19:56  29 Сентября 2017
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    Россия будет жестко пресекать попытки США помешать ликвидации террористов в Сирии

    Москва, 29 сентября. Россия будет жестко пресекать попытки США препятствовать окончательному уничтожению террористов в Сирии. Об этом заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

    По его словам, боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) продолжают получать финансовую и техническую поддержку извне, несмотря на предпринимаемые усилия со стороны ООН. Поставки террористам оружия, боеприпасов, амуниции, военной техники не прекращаются и сегодня.

    Дипломат подчеркнул, что ключевой задачей для мирового сообщества является уничтожение ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #иг #оон #игил #мид рф
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