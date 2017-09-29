Путин выделил 77 млн рублей на развитие здравоохранения в Ярославской области

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Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 77 млн рублей на поддержку объектов здравоохранения в Ярославской области. Средства будут выделены из резервного фонда президента и пойдут на закупку нового медицинского оборудования, а также программного обеспечения.

Сообщается, что ярославская поликлиника №2 на Угличской улице получит более миллиона рублей, еще 9,8 млн отойдут областной детской клинической больнице №1, а больница имени Семашко сможет закупить оборудования на 11 млн рублей.