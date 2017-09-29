Скончалась легендарная фигуристка Людмила Белоусова

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Москва, 29 сентября. Легендарная советская фигуристка Людмила Белоусова скончалась в возрасте 81 года. Об этом журналистам рассказал тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

Белоусова выступала в паре с фигуристом Олегом Протоповым и завоевала две золотые олимпийские медали.

«Это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке», — цитирует слова Мишина ТАСС.

Ранее стало известно о том, что скончался бывший игрок московского ФК «Локомотив» Алексей Арифуллин.