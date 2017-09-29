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Общество
Скончалась легендарная фигуристка Людмила Белоусова
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    Скончалась легендарная фигуристка Людмила Белоусова

    19:46  29 Сентября 2017  /обновлено: 20:17  29 Сентября 2017
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    Скончалась легендарная фигуристка Людмила Белоусова

    Москва, 29 сентября. Легендарная советская фигуристка Людмила Белоусова скончалась в возрасте 81 года. Об этом журналистам рассказал тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

    Белоусова выступала в паре с фигуристом Олегом Протоповым и завоевала две золотые олимпийские медали.

    «Это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке», — цитирует слова Мишина ТАСС.

    Ранее стало известно о том, что скончался бывший игрок московского ФК «Локомотив» Алексей Арифуллин.

    Автор: Алексей Громов
    #белоусова
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