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Новости Сирии
Сирия: появилось видео уничтожения террористов «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо
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    Сирия: появилось видео уничтожения террористов «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

    19:43  29 Сентября 2017
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    Сирия: появилось видео уничтожения террористов «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

    Алеппо, 29 сентября. В сирийском Алеппо уничтожены террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), которые попытались совершить нападение на наблюдательный пункт отряда «Хезболлы».

    Отряд террористов из 11 человек незаметно подобрался к наблюдательному пункту «Хезболлы» и открыл огонь. Однако бойцы «Хезболлы» дали отпор боевикам, в результате чего были уничтожены шестеро боевиков, а остатки отряда были вынуждены отступить, передает телеканал «Звезда».

    При этом бойцам «Хезболлы» удалось выследить выживших террористов и нанести удар из противотанкового комплекса по месту, где они пытались укрыться. В ходе осмотра тел уничтоженных боевиков у них были обнаружены радиостанции, а также медицинские спецсредства израильского производства, а также современное стрелковое оружие.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #террористы #джебхат ан-нусра #хезболлы
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