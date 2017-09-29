Сирия: появилось видео уничтожения террористов «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

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Алеппо, 29 сентября. В сирийском Алеппо уничтожены террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), которые попытались совершить нападение на наблюдательный пункт отряда «Хезболлы».

Отряд террористов из 11 человек незаметно подобрался к наблюдательному пункту «Хезболлы» и открыл огонь. Однако бойцы «Хезболлы» дали отпор боевикам, в результате чего были уничтожены шестеро боевиков, а остатки отряда были вынуждены отступить, передает телеканал «Звезда».

При этом бойцам «Хезболлы» удалось выследить выживших террористов и нанести удар из противотанкового комплекса по месту, где они пытались укрыться. В ходе осмотра тел уничтоженных боевиков у них были обнаружены радиостанции, а также медицинские спецсредства израильского производства, а также современное стрелковое оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.