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Общество
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Политика
Россияне предложили Порошенко судиться из-за Крымского моста в Басманном суде
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    Россияне предложили Порошенко судиться из-за Крымского моста в Басманном суде

    19:34  29 Сентября 2017
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    Россияне предложили Порошенко судиться из-за Крымского моста в Басманном суде

    Москва, 29 сентября. Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить судебный иск против России из-за строительства моста через Керченский пролив. По мнению украинского лидера, реализуемый Россией проект наносит «экологический ущерб» Украине.

    «Президент поручил подать в суд на Россию в связи с экологическим ущербом, нанесенным при строительстве Керченского моста», — пишет в Twitter пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

    Россияне предложили Порошенко судиться из-за Крымского моста в Басманном суде

    Российские пользователи соцсетей в шутку предложили Киеву обратиться в Басманный суд Москвы, если он хочет добиться успеха.

    «В Басманный! Успех гарантирован!» —  пишет один из пользователей Twitter в комментариях.

    «Нам кроме домашнего ареста ничего больше не грозит», — шутит другой пользователь.

    Напомним, что ранее Киев заявлял о намерении подать в суд на Россию, поскольку строительство Керченского моста якобы мешает украинскому судоходству.

    Россияне предложили Порошенко судиться из-за Крымского моста в Басманном суде

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #суд #порошенко #крым #мост #соцсети
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