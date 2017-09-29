Россияне предложили Порошенко судиться из-за Крымского моста в Басманном суде

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Москва, 29 сентября. Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить судебный иск против России из-за строительства моста через Керченский пролив. По мнению украинского лидера, реализуемый Россией проект наносит «экологический ущерб» Украине.

«Президент поручил подать в суд на Россию в связи с экологическим ущербом, нанесенным при строительстве Керченского моста», — пишет в Twitter пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Российские пользователи соцсетей в шутку предложили Киеву обратиться в Басманный суд Москвы, если он хочет добиться успеха.

«В Басманный! Успех гарантирован!» — пишет один из пользователей Twitter в комментариях.

«Нам кроме домашнего ареста ничего больше не грозит», — шутит другой пользователь.

Напомним, что ранее Киев заявлял о намерении подать в суд на Россию, поскольку строительство Керченского моста якобы мешает украинскому судоходству.