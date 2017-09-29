Аналитики подсчитали реальную стоимость iPhone 8

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Вашингтон, 29 сентября. Реальная себестоимость iPhone 8 и iPhone 8 Plus составляет 247–295 долларов. Об этом заявили эксперты IHS Markit.

Стоимость комплектующих и производственных затрат для модели с 4,7-дюймовым экраном составляет 247,5 доллара, а с 5,5 дюймовым — 295,4 доллара.

Как отметили специалисты, себестоимость выросла на 7–20 долларов (по сравнению с предыдущим поколением телефонов).

Ранее стало известно о том, что на территории Российской Федерации стартовали продажи новой линейки смартфонов компании Apple (цены начинаются от 57 тысяч рублей).