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Общество
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Технологии
Аналитики подсчитали реальную стоимость iPhone 8
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    Аналитики подсчитали реальную стоимость iPhone 8

    19:34  29 Сентября 2017
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    Аналитики подсчитали реальную стоимость iPhone 8

    Вашингтон, 29 сентября. Реальная себестоимость iPhone 8 и iPhone 8 Plus составляет 247–295 долларов. Об этом заявили эксперты IHS Markit.

    Стоимость комплектующих и производственных затрат для модели с 4,7-дюймовым экраном составляет 247,5 доллара, а с 5,5 дюймовым — 295,4 доллара.

    Как отметили специалисты, себестоимость выросла на 7–20 долларов (по сравнению с предыдущим поколением телефонов).

    Ранее стало известно о том, что на территории Российской Федерации стартовали продажи новой линейки смартфонов компании Apple (цены начинаются от 57 тысяч рублей).

    Автор: Алексей Громов
    #iphone
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