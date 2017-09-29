Аналитики подсчитали реальную стоимость iPhone 8
Вашингтон, 29 сентября. Реальная себестоимость iPhone 8 и iPhone 8 Plus составляет 247–295 долларов. Об этом заявили эксперты IHS Markit.
Стоимость комплектующих и производственных затрат для модели с 4,7-дюймовым экраном составляет 247,5 доллара, а с 5,5 дюймовым — 295,4 доллара.
Как отметили специалисты, себестоимость выросла на 7–20 долларов (по сравнению с предыдущим поколением телефонов).
Here’s how much the #iPhone8Plus cost to manufacture https://t.co/IlFYouZEye #IHSMarkit #Teardown #Apple #iPhone8 #iPhone pic.twitter.com/OiCZuBaXaF— IHS Technology (@IHS4Tech) September 26, 2017
Ранее стало известно о том, что на территории Российской Федерации стартовали продажи новой линейки смартфонов компании Apple (цены начинаются от 57 тысяч рублей).