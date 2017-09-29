Mercedes-Benz отзывает в России 85 машины из-за проблем с безопасностью

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Москва, 29 сентября. Немецкий автогигант Mercedes-Benz отзывает с российского рынка 85 автомобилей из-за проблем с ремнем безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.

В частности, под отзыв попадут 42 автомобиля моделей E- Class, S- Class и GLC, проданных в период с 2016 по 2017 годы. Причиной стал дефект ремня безопасности на переднем правом месте.

Еще 29 машин A-Class, B-Class, CLA и GLA, реализованные в 2016-2017 годах, отзываются из-за проблем в системе подушки безопасности на переднем сиденье.

Шесть машин S-Class, GLE, GLK, GL и E-Class отправятся на доработку из-за неправильной кодировки блоков управления. Пять автомобилей E-Class также пройдут процедуру замены ремня безопасности.