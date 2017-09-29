Украину — на металлолом: Дмитрий Лекух о трубопроводах в обход «страны-404»

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Пока на Украине взлетает на воздух очередной склад боеприпасов, где-то южнее активно строится российский газопровод «Турецкий поток».

Как проинформировал президентов Российской Федерации и Турции глава «Газпрома» Алексей Миллер, на сегодня построено уже около 300 км черноморский газовой магистрали. По словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, все развивается позитивно: «Турецкая сторона выдает все необходимые согласования и разрешения».

Этого и следовало ожидать.

Сейчас на строительстве «Турецкого потока» проложено 224 км «трубы» плюс встречные 74 км. Если учесть, что общая длина морской части газопровода составляет чуть более 900 километров «на каждую нитку», а береговая инфраструктура строится ничуть не менее активно, то можно сделать вывод: магистраль готова уже почти на треть.

Это означает, что пройдена «точка невозврата», после которой даже брюссельские бюрократы не смогут противодействовать строительству еще одного российского трубопровода, «Северного потока-2», — если, разумеется, они не желают конкурировать еще и с турками. И если они хотят держать ситуацию с европейской энергобезопасностью хотя бы под минимальным контролем.

Все это в сумме означает одно: несмотря на высокие слова и «гуманистическую политику» Старого Света, устаревшую украинскую ГТС через сравнительно короткий промежуток времени можно будет окончательно списать на металлолом.

Очень похоже, что в Европе ее уже и по факту туда списали.

Жадность их сгубила

Напомним, что 10 октября 2016 года был заключен и сейчас активно реализуется договор на прокладку двух ниток газопровода «Турецкий поток» мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая (суммарная мощность — 31,5 млрд куб. м).

Если учесть, что Анкара уже сейчас закупает у России примерно 27–29 млрд кубометров газа, около половины которого транспортируется через проложенный еще в черномырдинские времена «Голубой поток», а вторая половина идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Болгарию и Румынию, — то вопрос с газоснабжением Турции «закрывается» уже после строительства первой «нитки» «Турецкого потока».

Стало быть, более дорогой — из-за жадности транзитера и устаревшего оборудования — украинский маршрут тихо скончается при выполнении любого из двух условий: ввода в строй «Северного потока-2» или строительства второй нитки турецкого газопровода.

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Что еще веселее, инфраструктурные мощности формально конкурирующего с «Турецким потоком» газопровода TAP не только позволяют «Газпрому» изящно обойти условия пресловутого Третьего энергопакета ЕС, запрещающего хозяевам «труб» владение более чем 50 % транзита, но еще и помогают обратить эти условия в свою пользу.

Совсем не случайно, к примеру, Италия в лице своей компании ENI уже в этом году подключилась к «Турецкому потоку», намереваясь — довольно цинично, с точки зрения Киева и Брюсселя, — получить прямой доступ к энергоносителям России через свой газопровод Poseidon из Турции через Грецию.

Все правильно: ничего личного, только бизнес. Италия намерена таким образом отказаться от более дорогого и менее надежного транзита газа через Украину. И получать газ для юга Италии через Poseidon и «Турецкий поток», а север Италии спокойно подключить к «Северному потоку-2» через хаб у австрийского Баумгартена.

С мечтой о кабанчике

Словом, парадоксальным образом сложилась ситуация, при которой «северный коридор» из России в сердце Европы конкурирует разве что только с «южным коридором» из той же России в то же европейское сердце. Тогда как украинская ГТС, в которую в свое время было вложено масса труда и средств советского народа, оказывается за скобками европейского «газового уравнения».

Что самое интересное, это станет технологической данностью уже в любом случае. Даже если случится чудо и Киев с Москвой вновь наладят партнерство, украинской ГТС — крышка. Слишком много сил и технологий, как российских, так и европейских, вложено в «морские маршруты». Неслучайно уже сейчас транзит газа, идущего в Европу через первую нитку «Северного потока», ощутимо дешевле того, который идет туда через «украинский коридор».

Стоит добавить, что после окончания строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2» экономически обоснованная стоимость морского транзита — выгодная, в том числе, и транзитерам — будет отличаться от нынешнего украинского уже в разы.

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Так что мечты киевских властей о превращении Украины в «аграрную сверхдержаву» (есть некоторые вопросы к «сверх», но это уже частности) могут осуществиться куда раньше запланированного. Как и грезы части населения «незалежной» о «беленой хатке, босой хуторянке и кабанчике».

Но нет худа без добра! Ведь теперь можно будет заработать на продаже металлолома, оставшегося от «трубы», еще недавно служившей чем-то вроде фаллического символа украинской политэкономии. Опыта по, в буквальном смысле слова, распилу на металлолом собственной промышленности нынешний Киев уже набрался. Так что дальше дело пойдет быстро. Весело и с огоньком.

Хотя ничего веселого, если смотреть на вещи объективно, в необратимом процессе украинской деградации нет.