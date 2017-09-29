Богданов и посол Сирии обсудили полную ликвидацию очага терроризма в САР

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Москва, 29 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили полную ликвидацию террористов в САР, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

В МИД РФ рассказали о переговорах Багданова и Хаддада по вопросам ситуации в Сирии.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии военно-политической ситуации в Сирии, в том числе с учетом задачи полной ликвидации в этой стране очага международного терроризма», — уточнили представители внешнеполитического ведомства страны.

Ранее стало известно, что около полутысячи боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 перешли на сторону курдских «Сирийских демократических сил».

1 Организация запрещена на территории РФ.