Богданов и посол Сирии обсудили полную ликвидацию очага терроризма в САР
Москва, 29 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили полную ликвидацию террористов в САР, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.
В МИД РФ рассказали о переговорах Багданова и Хаддада по вопросам ситуации в Сирии.
«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии военно-политической ситуации в Сирии, в том числе с учетом задачи полной ликвидации в этой стране очага международного терроризма», — уточнили представители внешнеполитического ведомства страны.
Ранее стало известно, что около полутысячи боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 перешли на сторону курдских «Сирийских демократических сил».
1 Организация запрещена на территории РФ.