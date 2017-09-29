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Новости Сирии
Богданов и посол Сирии обсудили полную ликвидацию очага терроризма в САР
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    Богданов и посол Сирии обсудили полную ликвидацию очага терроризма в САР

    18:57  29 Сентября 2017
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    Богданов и посол Сирии обсудили полную ликвидацию очага терроризма в САР

    Москва, 29 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили полную ликвидацию террористов в САР, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

    В МИД РФ рассказали о переговорах Багданова и Хаддада по вопросам ситуации в Сирии.

    «В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии военно-политической ситуации в Сирии, в том числе с учетом задачи полной ликвидации в этой стране очага международного терроризма», — уточнили представители внешнеполитического ведомства страны.

    Богданов и посол Сирии обсудили полную ликвидацию очага терроризма в САР

    Ранее стало известно, что около полутысячи боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 перешли на сторону курдских «Сирийских демократических сил».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #терроризм #богданов #хаддад
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