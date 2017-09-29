Посольство РФ в Британии недовольно заявлениями Мэй о «российской угрозе» в Прибалтике

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Лондон, 29 сентября. Посольство Российской Федерации в Великобритании раскритиковало последние высказывания председателя правительства Соединенного Королевства Терезы Мэй.

Ранее политик выступила перед базирующимися в Эстонии британскими военнослужащими и заявила о том, что странам Прибалтики и Польше якобы угрожает «российская агрессия».

«Про «агрессивную Россию» Тереза Мэй рассказывала во время посещения базы, где размещены практически на границе с Россией британские военные. При этом Россия своих войск на границе Великобритании никогда не размещала», — цитирует комментарий российских дипломатов РИА Новости.

Напомним, руководство Североатлантического альянса заинтересовано в работе Совета Россия-НАТО.