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Экономика
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Политика
Посольство РФ в Британии недовольно заявлениями Мэй о «российской угрозе» в Прибалтике
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    Посольство РФ в Британии недовольно заявлениями Мэй о «российской угрозе» в Прибалтике

    19:02  29 Сентября 2017
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    Посольство РФ в Британии недовольно заявлениями Мэй о «российской угрозе» в Прибалтике

    Лондон, 29 сентября. Посольство Российской Федерации в Великобритании раскритиковало последние высказывания председателя правительства Соединенного Королевства Терезы Мэй.

    Ранее политик выступила перед базирующимися в Эстонии британскими военнослужащими и заявила о том, что странам Прибалтики и Польше якобы угрожает «российская агрессия».

    «Про «агрессивную Россию» Тереза Мэй рассказывала во время посещения базы, где размещены практически на границе с Россией британские военные. При этом Россия своих войск на границе Великобритании никогда не размещала», — цитирует комментарий российских дипломатов РИА Новости.

    Напомним, руководство Североатлантического альянса заинтересовано в работе Совета Россия-НАТО.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #британия
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