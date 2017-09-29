Очередное заседание российско-сирийской межправкомиссии пройдет в октябре — МИД РФ

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Москва, 29 сентября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад провели встречу, обсудив текущую ситуацию в САР, а также вопросы двустороннего сотрудничество двух стран.

Как сообщается на сайте МИД РФ, встреча была проведена по просьбе Хаддада. В ходе беседы стороны обсудили подготовку к очередному заседанию постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, намеченному на начало октября.