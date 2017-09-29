Сенатор Климов: Если бы не ВКС РФ, Сирия превратилась бы в расколотую страну

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В сентябре исполняется два года с момента начала антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии. За это время ситуация на полях сирийской гражданской войны изменилась принципиальным образом.

Федеральное агентство новостей поставило перед собой задачу подвести промежуточные итоги российской операции в Сирии. Сенатор Андрей Климов, заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда РФ, в беседе с нашим корреспондентом высказал свою позицию по данному вопросу.

— Андрей Аркадьевич, на Ваш взгляд, какую роль Воздушно-космические силы РФ сыграли в сирийском конфликте?

— Я уверен, что если бы не наши ВКС, если бы не российская армия и флот (все же кроме наших летчиков в антитеррористической операции принимает участие масса других специалистов), то Сирия давно превратилась бы в расколотую страну, на территории которой окопался бы не только ИГ1 (запрещено в РФ), но и другие вооруженные группы. Гражданская война приобрела бы еще более жесткие формы, жертв со всех сторон было бы на порядок больше.

Сегодня мы видим, что территория, подконтрольная «Исламскому государству»1, практически сведена к минимуму. Положение законного правительства Сирии также стабилизировалось. Стало возможным — и эта возможность используется — перейти к сугубо политическим формам решения вопроса. Появилась возможность перейти от армейских операций к полицейским. В сравнении с тем, что было два года назад, ситуация отличается как небо от земли.

— Согласны ли вы с утверждением, что гражданская война в Сирии скоро закончится?

— Да. Как я сказал, я считаю, что военные операции в Сирии вскоре станут не нужны. Политико-правовое урегулирование кризиса вступит в активную фазу. С другой стороны, те террористические группы, которые все еще остаются на территории Сирии, можно будет искоренить с помощью полицейских операций. Сейчас стабильность в Сирии обеспечивается с помощью армейских подразделений, но вскоре ситуация изменится.

Я бы сравнил положение дел в Сирии с нашими операциями на Кавказе. Там, как мы помним, также сначала была военная операция, затем она перешла в полицейскую, проводимую уже усилиями правоохранительных органов и спецслужб. Это пошло всем на пользу и обеспечило высокую степень спокойствия в регионе.

— Достаточно ли об этом знают и говорят на Западе?

— Я думаю, нет. Западная общественность получает искаженную информацию о действиях ВКС РФ в Сирии. Делается многое для того, чтобы преуменьшить успехи России.

— Возможно ли, что западное сообщество когда-нибудь осознает и оценит по достоинству вклад, который РФ внесла в урегулирование сирийского кризиса?

— Я думаю, что произойдет это еще не скоро. Люди, которые работают против нас в США и Европе, настроены на длительную борьбу. Их неприязнь к нам возникла не сегодня и не вчера. На то, что отношение Запада к России изменится, мало надежды.

— Как вы думаете, чего эти работающие против нас люди боятся?

— Они не столько боятся, сколько считают, что мы пытаемся занять их место в мире. Мировоззрение западных политиков заставляет их думать, что именно они должны править миром. Они уверены, что если кто-то выступает против этой доктрины, то это плохо и с этим надо бороться. Мы же, в свою очередь, считаем, что на своих суверенных территорией должны править именно что суверенные государства. На мировом уровне эти суверенные государства должны решать общие задачи методом компромисса.

1 Организация запрещена на территории РФ.