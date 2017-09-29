Керченская переправа вновь открылась после затяжного шторма на море

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Симферополь, 29 сентября. Керченская переправа возобновила работу после четырех дней простоя, вызванного штормом на море.

«Работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщает пресс-служба «Морской дирекции».

Дирекция напомнила пассажирам, что для проезда через переправу необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность, и СТС транспортного средства.

Напомним, что переправа прекратила работу в 23.00 понедельника, в результате чего на берегах образовалась пробка из трех тысяч машин.