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Экономика
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Общество
Керченская переправа вновь открылась после затяжного шторма на море
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    Керченская переправа вновь открылась после затяжного шторма на море

    18:49  29 Сентября 2017
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    Керченская переправа вновь открылась после затяжного шторма на море

    Симферополь, 29 сентября. Керченская переправа возобновила работу после четырех дней простоя, вызванного штормом на море.

    «Работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщает пресс-служба  «Морской дирекции».

    Керченская переправа вновь открылась после затяжного шторма на море

    Дирекция напомнила пассажирам, что для проезда через переправу необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность, и СТС транспортного средства.

    Напомним, что переправа прекратила работу в 23.00 понедельника, в результате чего на берегах образовалась пробка из трех тысяч машин.

    Автор: Геннадий Плющев
    #шторм #керченский пролив #паром
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