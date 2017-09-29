Глава ДНР оценил перспективы нового майдана на Украине
Донецк, 29 сентября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что третьего майдана на Украине не будет. По его словам, любой государственный переворот не возникает сам по себе, а также требует существенных финансовых вложений, поэтому нового майдана на Украине не будет.
«Украинский народ терпеливый и никуда без денег не пойдет. Поэтому майдана не будет. И еще одна из причин — те люди, которые могут сказать нет, либо были сожжены в Одессе, либо кинуты в тюрьмы, либо они воюют на нашей стороне», — заявил Захарченко.
Согласно результатам опроса, проведенного Институтом Горшенина совместно с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине большинство граждан страны не готовы выйти на третий майдан в случае бездействия Киева и отсутствия обещанных реформ.