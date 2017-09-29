Глава ДНР оценил перспективы нового майдана на Украине

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Донецк, 29 сентября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что третьего майдана на Украине не будет. По его словам, любой государственный переворот не возникает сам по себе, а также требует существенных финансовых вложений, поэтому нового майдана на Украине не будет.

«Украинский народ терпеливый и никуда без денег не пойдет. Поэтому майдана не будет. И еще одна из причин — те люди, которые могут сказать нет, либо были сожжены в Одессе, либо кинуты в тюрьмы, либо они воюют на нашей стороне», — заявил Захарченко.

Согласно результатам опроса, проведенного Институтом Горшенина совместно с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине большинство граждан страны не готовы выйти на третий майдан в случае бездействия Киева и отсутствия обещанных реформ.