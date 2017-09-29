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Экономика
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Политика
Санкции США против РФ будут ужесточены с 28 сентября
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    Санкции США против РФ будут ужесточены с 28 сентября

    18:46  29 Сентября 2017
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    Санкции США против РФ будут ужесточены с 28 сентября

    Вашингтон, 29 сентября.  Новые санкции США, которые касаются нефтегазового и банковского секторов России, вступят в силу с 28 ноября. Об этом в пятницу заявило министерство финансов США.

    Санкции сокращают максимальный срок финансирования российских банков с 30 до 14 дней, финансирование нефтяных и газовых компаний — с 90 до 60 дней.

    Санкции США против РФ будут ужесточены с 28 сентября

    «Предшествующие версии Директивы запрещали те же самые действия, но срок привлечения долга не должен был быть больше 90 дней (версия от 16 июля 2014 года) и 30 дней (версия от 12 сентября 2014 года)», — говорится в сообщении.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #санкции #россия #минфин сша
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