Санкции США против РФ будут ужесточены с 28 сентября
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Вашингтон, 29 сентября. Новые санкции США, которые касаются нефтегазового и банковского секторов России, вступят в силу с 28 ноября. Об этом в пятницу заявило министерство финансов США.
Санкции сокращают максимальный срок финансирования российских банков с 30 до 14 дней, финансирование нефтяных и газовых компаний — с 90 до 60 дней.
«Предшествующие версии Директивы запрещали те же самые действия, но срок привлечения долга не должен был быть больше 90 дней (версия от 16 июля 2014 года) и 30 дней (версия от 12 сентября 2014 года)», — говорится в сообщении.