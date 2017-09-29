Санкции США против РФ будут ужесточены с 28 сентября

В Избранное

Вашингтон, 29 сентября. Новые санкции США, которые касаются нефтегазового и банковского секторов России, вступят в силу с 28 ноября. Об этом в пятницу заявило министерство финансов США.

Санкции сокращают максимальный срок финансирования российских банков с 30 до 14 дней, финансирование нефтяных и газовых компаний — с 90 до 60 дней.