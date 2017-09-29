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Общество
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Россия
Страховые пенсии в России хотят проиндексировать на 3,7%
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    Страховые пенсии в России хотят проиндексировать на 3,7%

    19:22  29 Сентября 2017
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    Страховые пенсии в России хотят проиндексировать на 3,7%

    Москва, 29 сентября. В Государственную думу России внесен на рассмотрение законопроект об индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним в 2018 году на 3,7%.

    Предполагается, что страховые пенсии по старости проиндексируют с 1 января 2018 года. Благодаря этим шагам среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится до 14137 рублей. Как уточняется, в процентах к прожиточному минимуму российского пенсионера это составит порядка 160,5%.

    Как подчеркивается в документе, расходы на наращивание размера страховых пенсий для бюджета следующего года составят 182,7 миллиарда рублей.

    Страховые пенсии в России хотят проиндексировать на 3,7%

    Ранее сообщалось, что в 2018 году вновь изменится пенсионное обеспечение. Среди новшеств, к примеру, появление доплаты женщинам-пенсионерам за детей, рожденных в СССР. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #пенсии #госдума #2018 #законопроект #индексация
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