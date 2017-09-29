Страховые пенсии в России хотят проиндексировать на 3,7%

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Москва, 29 сентября. В Государственную думу России внесен на рассмотрение законопроект об индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним в 2018 году на 3,7%.

Предполагается, что страховые пенсии по старости проиндексируют с 1 января 2018 года. Благодаря этим шагам среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится до 14137 рублей. Как уточняется, в процентах к прожиточному минимуму российского пенсионера это составит порядка 160,5%.

Как подчеркивается в документе, расходы на наращивание размера страховых пенсий для бюджета следующего года составят 182,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году вновь изменится пенсионное обеспечение. Среди новшеств, к примеру, появление доплаты женщинам-пенсионерам за детей, рожденных в СССР.