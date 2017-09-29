Российские банки отследят клиентов из черных списков онлайн

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Москва, 29 сентября. В ЦБ РФ придумали, как прекратить миграцию недобросовестных клиентов. Уже к концу 2017 года российские банки смогут в онлайн-режиме получать списки клиентов, которым отказали в обслуживании.

По словам источника газеты «Известия», близкого к Банку России, для этого будет использоваться система личных кабинетов на сайте регулятора. Эти данные изданию подтвердили два представителя банковского сектора, знакомые с ситуацией. По мнению разработчиков, эта новация, во-первых, упростит получение кредитными организациями черных списков отказников и отчетности перед регулятором. Во-вторых, тем, кто угодил в черный список, не удастся попасть на обслуживание в банк, если им отказали в другом.

Кроме того, как отметил зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов, обмен сведениями об отказниках через личный кабинет уменьшит затраты банков. Как отмечают «Известия», в минувшем году банки расторгли договоры на обслуживание с более чем четырьмя тысячами граждан и компаний.