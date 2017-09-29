ДНР: ВСУ нанесли артиллерийские удары по окраинам Донецка и Ясиноватой

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Донецк, 29 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 23 раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Донецкой народной республики.

Под ударами ВСУ оказались районы 11 прифронтовых населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов были повреждены 14 жилых домов в Донецке. Кроме того, повреждения получили линии электропередачи в Донецке, Докучаевске, Ясиноватой и на юге республики. В ведомстве также добавили, что минувшим утром украинские силовики выпустили по окрестностям Донецка и Ясиноватой более 150 мин и танковых снарядов.