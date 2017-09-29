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Технологии
«ВКонтакте» закрывает российского конкурента Instagram
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    «ВКонтакте» закрывает российского конкурента Instagram

    18:38  29 Сентября 2017
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    «ВКонтакте» закрывает российского конкурента Instagram

    Санкт-Петербург, 29 сентября. Разработчики фотоприложения Snapster от социальной сети «ВКонтакте» приняли решение о закрытии проекта.

    Как передает Газета.Ru, речь идет об отключении групп, в которых пользователи могли делиться снимками. Однако фоторедактор продолжит функционировать.

    «Мы получили полезный опыт для развития сервисов основного приложения «ВКонтакте»… Спасибо за отзывы. Каждый из них поможет в работе над новыми сервисами», — указано в заявлении.

    Snapster должен был конкурировать с Instagram.

    Ранее стало известно о том, что мобильное приложение «ВКонтакте» получило крупное обновление.

    Автор: Алексей Громов
    #вконтакте
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