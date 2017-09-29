ЛНР: Украинский военнослужащий перешел на сторону ополченцев Донбасса

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Луганск, 29 сентября. Украинский военнослужащий перешел на сторону Луганской народной республики. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

Он пояснил, что в настоящее время следственные органы республики проверяют данного военнослужащего на причастность к обстрелам территории ЛНР. Сам военнослужащий сообщил, что в Станично-Луганском районе украинские военные объявили голодовку из-за переноса сроков ротации подразделений ВСУ в Донбассе на вторую половину ноября.