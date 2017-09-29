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ЛНР: Украинский военнослужащий перешел на сторону ополченцев Донбасса
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    ЛНР: Украинский военнослужащий перешел на сторону ополченцев Донбасса

    18:18  29 Сентября 2017
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    ЛНР: Украинский военнослужащий перешел на сторону ополченцев Донбасса

    Луганск, 29 сентября. Украинский военнослужащий перешел на сторону Луганской народной республики. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

    Он пояснил, что в настоящее время следственные органы республики проверяют данного военнослужащего на причастность к обстрелам территории ЛНР. Сам военнослужащий сообщил, что в Станично-Луганском районе украинские военные объявили голодовку из-за переноса сроков ротации подразделений ВСУ в Донбассе на вторую половину ноября.

     

    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #украина #лнр #луганск
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