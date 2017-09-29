Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

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Киев, 29 сентября. Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Крымского моста, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

«Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста», — сообщил Цеголко в социальной сети.

Президент доручив подати до суду на РФ через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту. pic.twitter.com/1sJXFZ5dlh — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 29, 2017

Ранее сообщалось, что при строительстве моста через Керченский пролив и подходов к объекту особое внимание уделялось транспортной безопасности. Подчеркивалось, что только на обеспечение безопасности объектов инфраструктуры, непосредственного прилегающих к мосту, выделили из государственного бюджета почти миллиард рублей.