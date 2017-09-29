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Экономика
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Политика
Соловьев поставил в тупик польского политолога в споре о судьбе России
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    Соловьев поставил в тупик польского политолога в споре о судьбе России

    18:25  29 Сентября 2017
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    Соловьев поставил в тупик польского политолога в споре о судьбе России

    Москва, 29 сентября. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев ввел в замешательство польского политолога Якуба Корейбу во время спора об отношениях России и Европы.

    Гость из Польши, выступая в программе «Поединок», заявил, что Запад ждет, когда Россия начнет сотрудничать с ним и вновь вернется в «европейскую семью».

    Соловьев сразу же возразил своему оппоненту, заявив, что Россия предлагала Европе сотрудничество еще со времен Горбачева, однако оно всегда осуществлялось в одностороннем порядке. Москва отказалась от коммунистического строя, от участия в блоке ОВД, вывела войска из Восточной Европы. В ответ Запад отказался от любого диалога и начал приближать базы НАТО к российским границам.

    Соловьев поставил в тупик польского политолога в споре о судьбе России

    «Вы хотите видеть только протянутую руку, а когда протянута рука равного и сильного, вы не знаете, что с этим делать. Когда я спрашиваю, что мы делаем не так, вы говорите, что можете снова нас развалить. Ну, вряд ли, наверное», — отметил ведущий.

    Журналист попросил политолога назвать европейские ценности, к которым он апеллирует. Корейба привел в пример уважение государственного суверенитета, однако Соловьев тут же напомнил собеседнику о судьбе Югославии и Ливии.

    Тогда Корейба привел в пример российскую нищету, но на вопрос, сколько нищих насчитывается в самой Польше, он ответить не смог.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #соловьев #якуб корейба #европа
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