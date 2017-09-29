Пассажирский автобус перевернулся у Керченской переправы в Крыму, есть пострадавшие

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Керчь, 29 сентября. Пассажирский автобус перевернулся в Крыму вблизи Керченской переправы. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Как стало известно ФАН, всего на борту автобуса находилось 49 человек. «Они следовали с паромной переправы в Феодосию на ночевку. Автобус выделили власти в связи тем, что из-за шторма движение паромов приостановлено вот уже четвертые сутки», — уточнил источник в экстренных службах.

Все обстоятельства и причины ЧП, а также состояние пострадавших в данный момент уточняются.

Напомним, переправа прекратила работу в связи с усилением ветра в 23.00 25 сентября. 27 сентября ГУ МЧС сообщало, что ее открытие планируется во второй половине дня 29 сентября.



