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Экономика
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Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся у Керченской переправы в Крыму, есть пострадавшие
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    Пассажирский автобус перевернулся у Керченской переправы в Крыму, есть пострадавшие

    18:09  29 Сентября 2017
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    Пассажирский автобус перевернулся у Керченской переправы в Крыму, есть пострадавшие

    Керчь, 29 сентября. Пассажирский автобус перевернулся в Крыму вблизи Керченской переправы. В результате ДТП пострадали восемь человек.

    Как стало известно ФАН, всего на борту автобуса находилось 49 человек. «Они следовали с паромной переправы в Феодосию на ночевку. Автобус выделили власти в связи тем, что из-за шторма движение паромов приостановлено вот уже четвертые сутки», — уточнил источник в экстренных службах.

    Все обстоятельства и причины ЧП, а также состояние пострадавших в данный момент уточняются.

    Напомним, переправа прекратила работу в связи с усилением ветра в 23.00 25 сентября. 27 сентября ГУ МЧС сообщало, что ее открытие планируется во второй половине дня 29 сентября.

     

    Автор: Алексей Громов
    #шторм #дтп #крым #автобус #керченская переправа #переправа
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