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Экономика
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Сеул вслед за Пекином ввел запрет на систему ICO
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    Сеул вслед за Пекином ввел запрет на систему ICO

    18:42  29 Сентября 2017
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    Сеул вслед за Пекином ввел запрет на систему ICO

    Сеул, 29 сентября. Власти Южной Кореи объявили о запрете всех форм первичного публичного размещения токенов (ICO), республиканский финансовый регулятор считает, что необходимо жестко контролировать криптовалюту. 

    Южнокорейская комиссия по финансовым услугам считает, что использование ICO  увеличивает риск мошенничества. В ведомстве предупредили, что участники сделок по криптовалютам будут оштрафованы. Сеул отметил значительный рост сделок по криптовалютам. 

    «Привлечение инвестиций посредством ICO находится на подъеме глобально. И, по нашей оценке, в Южной Корее этот способ сбора средств тоже набирает популярность», —заявил спикер регулятора.

    Известно, что система подразумевает выпуск виртуальных ценных бумаг, которые оплачиваются физическими деньгами. Отметим, что ранее запрет на ICO ввел Пекин. 

    Автор: Ирина Селезнева
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