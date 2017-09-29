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Экономика
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Политика
Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии
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    Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии

    18:11  29 Сентября 2017
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    Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии

    Брюссель, 29 сентября. Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии, заявил представитель ЕК Александр Винтерштейн.

    Винтерштейн констатировал, что Еврокомиссия ничего не может сделать в ситуации с референдумом о независимости Каталонии.

    «Мы, как и другие, будем наблюдать и следить», — цитирует его ТАСС.

    Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии

    В это время председатель Европейского парламента Антонио Таяни убежден, что, если референдум противоречит конституции Испании, то соответственно, он противоречит и европейским законам.

    Ранее стало известно, что примерно 2,5 миллиона бюллетеней для референдума конфисковали в Каталонии.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #европарламент #каталония #референдум
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