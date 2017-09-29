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Брюссель, 29 сентября. Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии, заявил представитель ЕК Александр Винтерштейн.

Винтерштейн констатировал, что Еврокомиссия ничего не может сделать в ситуации с референдумом о независимости Каталонии.

«Мы, как и другие, будем наблюдать и следить», — цитирует его ТАСС.

В это время председатель Европейского парламента Антонио Таяни убежден, что, если референдум противоречит конституции Испании, то соответственно, он противоречит и европейским законам.

Ранее стало известно, что примерно 2,5 миллиона бюллетеней для референдума конфисковали в Каталонии.