Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии
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Брюссель, 29 сентября. Еврокомиссия будет наблюдать за референдумом о независимости Каталонии, заявил представитель ЕК Александр Винтерштейн.
Винтерштейн констатировал, что Еврокомиссия ничего не может сделать в ситуации с референдумом о независимости Каталонии.
«Мы, как и другие, будем наблюдать и следить», — цитирует его ТАСС.
В это время председатель Европейского парламента Антонио Таяни убежден, что, если референдум противоречит конституции Испании, то соответственно, он противоречит и европейским законам.
Ранее стало известно, что примерно 2,5 миллиона бюллетеней для референдума конфисковали в Каталонии.