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    Главные новости 29 сентября

    19:00  29 Сентября 2017
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    Главные новости 29 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 29 сентября.

    Политики назвали губернаторов российских регионов, которые в скором времени могут уйти в отставку. Стали известны российские губернаторы, которым предстоит скорая отставка.

    Депутаты Госдумы на организованном по просьбе комитета по культуре закрытом показе в ГУМе посмотрели филь Алексея Учителя «Матильда» и стали лучше относиться к Николаю II. Посмотревшие «Матильду» депутаты ГД поделились впечатлениями.

    Наталья Поклонская прокомментировала слова депутатов, которые назвали «незначительным» количество людей, протестующих против фильма «Матильда». Поклонская рассказала, что думает о посмотревших «Матильду» депутатах.

    Сотрудники правоохранительных органов разыскивают напавших на редакцию интернет-издания Lenta.ru, сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД РФ. Инцидент произошел в ночь на пятницу. Полиция Москвы разыскивает напавших на офис издания Lenta.ru.

    ИГ1 (запрещена в РФ) понесло потери в результате серии неудачных контратак в Дейр эз-Зоре. «Джейш Аль-Ислам» (запрещена в РФ) лишилась одного из командиров в боях с «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) под Дамаском. На позиции «Нусры» (запрещена в РФ) в Кунейтре с территории Израиля прибыли 20 бойцов. Сирия новости 29 сентября 07.00: «Нусра» пополнила ряды бойцами из Израиля, новые потери ИГ в Дейр эз-Зоре.

    Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в лифте. По его словам, темой разговора якобы стали обвинения в адрес Москвы со стороны президента Литвы Дали Грибаускайте. Посол ЕС в России рассказал о 40 секундах, проведенных в лифте с Путиным.

    Президент России Владимир Путин отправил два самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия» в Анталию на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа», сообщила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова. Путин направил самолеты спецотряда на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» в Турции.

    Новый iPhone 8 Plus взорвался дома у жительницы Тайваня, когда она решила поставить недавно приобретенный гаджет на зарядку. Новый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки на Тайване.

    Командование российской группировки войск в Сирии заранее проинформировало США о границах боевой операции против запрещенной в РФ террористический организации «Исламское государство»1 в Дейр эз-Зоре. США были заранее проинформированы о границах операции против ИГ в Дейр эз-Зоре — МИД РФ.

    Москва в ближайшие выходные окажется во власти обширной «циклонической депрессии», которая может принести с собой дожди и похолодание. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Москвичи в выходные окажутся во власти «циклонической депрессии».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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