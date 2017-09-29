Экс-гендиректора «Трансаэро» бросили на спасение «ВИМ-Авиа»

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Москва, 29 сентября. Бывший гендиректор компании «Трансаэро» Александр Бурдин возглавил «ВИМ-Авиа». Об этом сообщили журналистам представители проблемной авиакомпании.

«С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании «ВИМ-Авиа», назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера», — пояснил источник ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший генеральный директор компании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев стал фигурантом громкого дела о мошенничестве.