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Экономика
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Экономика
Экс-гендиректора «Трансаэро» бросили на спасение «ВИМ-Авиа»
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    Экс-гендиректора «Трансаэро» бросили на спасение «ВИМ-Авиа»

    18:11  29 Сентября 2017
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    Экс-гендиректора «Трансаэро» бросили на спасение «ВИМ-Авиа»

    Москва, 29 сентября. Бывший гендиректор компании «Трансаэро» Александр Бурдин возглавил «ВИМ-Авиа». Об этом сообщили журналистам представители проблемной авиакомпании.

    «С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании «ВИМ-Авиа», назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера», — пояснил источник ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что бывший генеральный директор компании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев стал фигурантом громкого дела о мошенничестве.

    Автор: Алексей Громов
    #вим-авиа
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