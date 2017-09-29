Шойгу ожидают с визитом на Филиппинах

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Манила, 29 сентября. Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано заявил, что в Маниле идет подготовка к визиту министра обороны России Сергея Шойгу.

Глава внешнеполитического ведомства Филиппин отметил, что Манила направила в Москву запрос на покупку крупной партии вооружения российского производства. Речь идет о поставках стрелкового оружия для армии и силовых структур. В данный момент идет согласование схем финансирования данных закупок.

Министр подчеркнул, что продолжаются переговоры о предстоящем визите на Филиппины главы военного ведомство России Сергея Шойгу, уже осенью текущего года страны подпишут ряд документов, среди которых соглашение о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Манилы, сообщают РИА Новости.