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Латакия: ВКС РФ нанесли авиаудар по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции
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    Латакия: ВКС РФ нанесли авиаудар по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции

    21:44  29 Сентября 2017
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    Латакия: ВКС РФ нанесли авиаудар по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции

    Латакия, 29 сентября. ВКС РФ атаковали боевиков «Джебхат ан-Нусры» около населенного пункта Кабани.

    Местные источники в провинции Латакия сообщают, что российская военная авиация нанесла точечный ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) около населенного пункта Кабани на севере Латакии. Точное количество уничтоженных исламистов уточняется.

    Эксперты считают, что командование ВКС РФ решило не ограничиваться ударами по «Ан-Нусре» в провинции Идлиб, которые были нанесены после нападения террористов на российских военных полицейских в Хаме, и сейчас преследует исламистов в других регионах Сирии.

    Латакия: ВКС РФ нанесли авиаудар по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #латакия #джебхат ан-нусра
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