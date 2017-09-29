Латакия: ВКС РФ нанесли авиаудар по боевикам «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции

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Латакия, 29 сентября. ВКС РФ атаковали боевиков «Джебхат ан-Нусры» около населенного пункта Кабани.

Местные источники в провинции Латакия сообщают, что российская военная авиация нанесла точечный ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) около населенного пункта Кабани на севере Латакии. Точное количество уничтоженных исламистов уточняется.

Эксперты считают, что командование ВКС РФ решило не ограничиваться ударами по «Ан-Нусре» в провинции Идлиб, которые были нанесены после нападения террористов на российских военных полицейских в Хаме, и сейчас преследует исламистов в других регионах Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.