Сирия новости 29 сентября 19.30: в Хомсе убито 15 бойцов «Хезболлы», SDF освободили от ИГ несколько кварталов Ракки

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Сирия, 29 сентября. В столкновениях с ИГ1 в районе станции Т-3 погибло 15 бойцов «Хезболлы», SDF освободили от ИГ район железнодорожной станции и мечеть в Ракке, террористы возобновили обстрел Саламии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хаме и Хомсе.

«Исламское государство»: возобновило обстрел Саламии, теряет позиции в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по мирному поселению Аль-Кардаха, лишились поддержки боевиков «Лива Шухада аль-Габ» в Хаме.

Курды: освободили от ИГ несколько кварталов Ракки.

Провинция Латакия

ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям боевиков радикальных формирований в окрестностях деревни Кабани, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@Ferrapeechr1). Также местный источник в Twitter (@todayinsyria) пишет, что позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Латакия подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны радикальных группировок.

Ранее сообщалось, что исламисты «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по мирному поселению Аль-Кардаха. В результате ракетного обстрела боевиков было убито два местных жителя, еще 10 человек получили ранения.

Провинция Хомс

Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», передает, что на восточных границах города Эс-Сухне идут ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГ. Военный Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что к югу от стратегически важного города солдатам армии САР удалось отбить атаки радикальных исламистов. Также, по данным автора публикации, нападению со стороны ИГ подверглись позиции САА в районах Хамимы и станции Т-3. Правительственные войска отбили атаки ИГИЛ1, однако по информации одного из местных источников в Twitter (@SoonIanr), в результате столкновения с отрядом ИГИЛ1, состоящим в большинстве из граждан Израиля, было убито 15 бойцов «Хезболлы».

Провинция Ракка

Один из источников в городе Ракка пишет в своем Twitter (@Q_Alenezy), что столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1 зафиксированы в квартале Аль-Баду.

Одновременно с этим военный Telegram-канал (@Raqqa_Campaign) пишет, что бойцы курдских отрядов самообороны захватили большое количество стрелкового оружия террористов «Исламского государства». По данным автора публикации это произошло в ходе боя в районе Ан-Нахда. Кроме того, медиакрыло альянса Демократические силы Сирии (SDF) сообщает, что под контроль курдских формирований перешла мечеть Имама Навави. Также бойцы SDF вытеснили террористов из района железнодорожного вокзала Ракки.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает артобстрел позиций радикальных группировок в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Местные источники отмечают, что сирийская армия действует на севере провинции Хама при поддержке ВКС РФ.

Командование одной из крупнейших группировок коалиции «Тахрир аш-Шам», «Лива Шухада аль-Габ», объявило о своем выходе из-под контроля «Джебхат ан-Нусры»1. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha).

Террористы «Исламского государства» возобновили ракетный обстрел города Саламия, пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Motawasset).

Ирак

Террористы «Исламского государства» заявляют, что в районе деревни Майдан «джихад-мобиль» атаковал отряд ополчения «Хашд аш-Шааби». Сообщение представителей террористической организации опубликовало подконтрольное ИГ информационное агентство «Аль-Амак». В публикации также сказано, что позже в том же районе бригады ИГИЛ совершили еще три нападения на позиции ополченцев.

Солдаты иракской армии совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» освободили ряд жилых домов в районе Аль-Аббаси. Об этом пишет Twitter-канал (@alklifawy).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)