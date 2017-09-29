Военнослужащий открыл стрельбу в Амурской области

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Москва, 29 сентября. В Амурской области военнослужащий 29 сентября открыл огонь из автомата в сторону сослуживцев, один офицер и двое военнослужащих погибли, двое получили ранены, сообщили в российском оборонном ведомстве.

На военном полигоне в Амурской области проводились ночные стрельбы. Как сообщает Минообороны России, один военнослужащий выпустил автоматную очередь в сторону огневого рубежа. В результате инцидента офицер и два военнослужащих получили несовместимые с жизнью ранения.

Двое были госпиализированы в медучреждение, им оказали помощь. Стрелявший скрылся с полигона, военное руководство и силовики разыскивают военнослужащего. Правоохранительные органы рассматривают все версии случившегося, включая нервный срыв.