Порошенко: Без украинцев невозможно производство Porsche и Lamborghini

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Киев, 29 сентября. Производство крупнейших автомобильных концернов в скором времени будет всецело зависеть от украинцев. Об этом в пятницу заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя открытие завода по изготовлению кабельных сетей для концерна Leoni в Ивано-Франковской области.

Leoni производит проводку, которая используется при сборке на заводах таких автогигантов, как Porsche и Lamborghini.

«Без украинцев сегодня это будет производить невозможно», — отметил Порошенко.

Глава государства поблагодарил Leoni за то, что компания решила инвестировать в украинскую экономику.