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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Америка пугает мировые страны бомбардировщиком, созданным в прошлом веке», опубликованной авторитетным аналитическим изданием National Interest.

B-2 Spirit — один из трех стратегических тяжелых бомбардировщиков на службе ВВС США. Первоначально задуманный для проникновения в советскую систему противовоздушной обороны и атаки целей с помощью ядерного оружия, спустя десятилетия бомбардировщик стал использоваться для нанесения точечных ударов

В конце 1970-х годов администрация президента Джимми Картера выступала против высокоскоростного бомбардировщика B-1A, посчитав это пустой тратой государственных денег. Картер был проинформирован о новой области стелс-технологий и был ответственен за разработку стелс-истребителя F-117A. Вместо B-1A Картер санкционировал разработку усовершенствованного высокотехнологичного бомбардировщика, или стелс-бомбардировщика. В то время мало что было известно о бомбардировщике, за исключением того, что он будет включать новые технологии уклонения от радаров и, возможно, совершенно отличную от предыдущих бомбардировщиков форму.

Военно-воздушные силы США объявили о предварительном аукционе в 1980 году, а в октябре 1981 года компания Northrop выиграла первоначальный контракт на сумму 7,3 млрд долларов США для производства 127 усовершенствованных высокотехнологичных бомбардировщиков. Northrop был интересным выбором — в конце концов, компания не производила никаких бомбардировщиков со времен Второй мировой войны.

Northrop работал над стелс-бомбардировщиком, по крайней мере, с середины 1960-х годов. На исследовательском объекте в Ранчо Палос Вердес, Калифорния, компания Northrop работала над созданием таких форм самолетов, которые бы позволяли воздушным суднам оставаться незамеченными для радаров, а также вела разработку специальных материалов, которые могли бы сделать технику невидимой. Компания не смогла выиграть соревнование по сооружению экспериментальной модели невидимого самолета, который впоследствии превратился в один из самолетов-невидимок компании Lockheed, но ей удалось выиграть возможность построить другой самолет-невидимку — Tacit Blue. Tacit Blue показал 360-градусную невидимость, необходимую для «проникающего» стратегического бомбардировщика.

Инженеры давно знали, что «летающее крыло» имеет минимальную радиолокационную сигнатуру, а «летающее крыло» — это специальность Northrop. Компания выпустила четыре «летающих крыла»: Northrop N-9M, XB-35 и YB-49 и YB-49A. Военно-воздушные силы не взяли ни одну из моделей, однако это дало Northrop большой опыт работы с формой самолета. Надлежащим образом сформированное «летающее крыло», чтобы и дальше оставаться незаметным для радаров, и использование передовых композиционных материалов помогли бы создать бомбардировщик с предельным уровнем проникновения, не поддающийся обнаружению с помощью радара.

B-2 был разработан как секретный проект, со всеми сопутствующими плюсами и минусами. С положительной стороны, B-2 разрабатывался с высоким уровнем секретности, и до его выпуска в 1988 году всего несколько человек знали, как он выглядел. С другой стороны, затраты и проблемы с разработкой, вызвавшие рост расходов, держались в секрете до 1988 года. Стоимость общей программы B-2 выросла с 35,7 до 42,8 млрд долларов. Примерно один миллиард был потрачен на усиление крыла по требованию ВВС, чтобы, если потребуется, бомбардировщик мог лететь на малой высоте. Также поступали обвинения в мошенничестве и завышении цен, по крайней мере одно из которых было урегулировано во внесудебном порядке. Недружественные отношения между военно-воздушными силами и компанией Northrop считаются одной из причин, по которой разработка усовершенствованного высокотехнологичного истребителя F-22A Raptor по итогам соревнований была предоставлена Lockheed Martin, а не Northrop.

22 ноября 1988 года первый B-2 был выпущен на Air Force Plant 42 в городе Палмдейл, Калифорния, и получил название «Дух» (Spirit). Бомбардировщик выглядел как бумеранг с зазубренной задней частью. Как и в случае с предыдущими проектами Northrop, у него не было хвоста, крыло плавно перетекало в корпус, и четыре высокотемпературных турбореактивных двигателя General Electric F118-GE-100 были спрятаны в глубине фюзеляжа самолета. Чтобы не допустить тщательного осмотра характеристик самолета, наблюдатели находились на расстоянии 200 футов.

Во время выпуска стоимость единицы B-2 оценивалась в 515 млн долларов США каждый, что сделало его самым дорогим самолетом. Преимущества стелс-бомбардировщика не были опробованы на практике, и Конгресс начал беспокоиться о стоимости спроектированных 132 самолетов. В дополнение к вопросам стоимости и эффективности, «перестройка» Михаила Горбачева значительно снизила напряженность между Соединенными Штатами и Советским Союзом, уменьшив вероятность ядерного конфликта. Количество самолетов в итоге было сокращено до 21.

B-2 имеет длину 69 футов и высоту 17 футов. Он имеет размах крыльев 172 фута — точно такой же, как у XB-35 и YB-49. Он развивает скорость 680 миль в час и может подняться на высоту до 5000 футов, дальность полета без дозаправки составляет 6000 миль. Бомбардировщик также имеет возможность заправки в воздухе.

Новый бомбардировщик стал первым военным самолетом, который преимущественно был сконструирован из композитных материалов. Около 80% воздушного судна сделано из композитных материалов с применением стекла, углерода, графитового волокна, а оставшаяся часть (20%) — сделана из алюминия и титана. Spirit также оснащен противорадарным покрытием, оно делает его практически незаметным для вражеской техники. Бывший начальник отдела по персоналу ВВС сообщил, что по характеристикам невидимости B-2 будет относится к классу «насекомые».

В B-2 есть два отсека для оружия, которые вместе могут содержать до 60000 фунтов боеприпасов. В каждом отсеке есть восемь ячеек для хранения бомб, а в роли ядерного бомбардировщика он может перевозить до 16 бомб B61-7 (10-360 килотонн), бомб B61-11 (400 килотонн) или термоядерных бомб B-83-1 (1,2 мегатонн). В настоящее время В-2 не переносит ракеты с ядерными боеголовками, но будет перевозить ядерную крылатую ракету дальнего действия, когда она начнет использоваться.

Необходимость проникновения в современные системы противовоздушной обороны в эпоху после окончания «холодной войны» привела к тому, что B-2 получил обычный ударный потенциал. Бомбардировщик может перевозить до шестнадцати совместных бомб, оборудованных комплектом JDAM (Joint Direct Attack Munition). В прошлом он также осуществлял поставки CBU-87 и CBU-90 Gator. B-2 может перевозить две корректируемые противобункерные авиационные бомбы весом 30 000 фунтов для атаки по укрепленным целям — по одной на оружейный отсек.

B-2 имеет богатую историю применения. Spirit впервые сбросил свои бомбы на территории Косово во время войны в 1999, а затем во время войны в Ираке в 2003. B-2 также начинали военные операции против «Талибана»1 (деятельность экстремистской организации запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (деятельность экстремистской организации запрещена в РФ ) в Афганистане после теракта 11 сентября и бомбили Ливию в 2011. Этим бомбардировщикам запрещено летать во многих регионах из-за того, что их противорадарному покрытию нужны особые климатические условия для исправной работы. Время полета от домашней авиабазы Spirit или от базы Whiteman Air Force в Миссури до Ирака составляет 38 часов, при этом по пути необходимо заправиться 4-5 раз. Очень мало самолетов B-2 способны вылететь на задание из базы Andersen Air Force на острове Гуам и из базы Fairford в Англии.

Бомбардировщики B-2 с большой долей вероятности могли бы быть использованы в ответ на ядерные испытания КНДР, Корея в этом случае определенно спровоцировала бы столкновения между Пхеньяном, его соседями и Соединенными Штатами. Бомбардировщик В-1В способен наносить ракетные удары лишь по открытым целям, в то время как В-2 скорее бы отправили прямиком за северокорейским высшим руководством. Spirit сбросил бы массивные снаряды на подземный северокорейский штаб командования, лишая его возможности управлять собственными ракетами. Spirit бы также нанес удары по всем потенциальным местам укрытия лидера КНДР Ким Чен Ына, а также по местам хранения ядерного оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.