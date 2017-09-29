Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле

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Кабул, 29 сентября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 взяло на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана. По последним данным, число жертв кровавой атаки составило пять человек.

Ранения получили 19 человек, среди них четыре ребенка, сообщал местный телеканал 1TV. Все раненые находятся в больнице.

Очевидцы утверждают, что взрыв совершил террорист-смертник. Он вел стадо овец и пытался подойти поближе к мечети. Кроме того, они сообщили, что в районе взрыва находились и другие подельники смертника, но этим потенциальным нападавшим удалось сбежать с места ЧП.

О том, что ответственность за взрыв взяли на себя террористы ИГ1 (организация запрещена в России) сообщило агентство Reuters.

1 Организация запрещена на территории РФ.