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Экономика
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Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле
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    Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле

    17:48  29 Сентября 2017
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    Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле

    Кабул, 29 сентября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 взяло на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана. По последним данным, число жертв кровавой атаки составило пять человек.

    Ранения получили 19 человек, среди них четыре ребенка,  сообщал местный телеканал 1TV. Все раненые находятся в больнице.

    Очевидцы утверждают, что взрыв совершил террорист-смертник. Он вел стадо овец и пытался подойти поближе к мечети.  Кроме того, они сообщили, что в районе взрыва находились и другие подельники смертника, но этим потенциальным нападавшим удалось сбежать с места ЧП.

    О том, что ответственность за взрыв взяли на себя террористы ИГ1 (организация запрещена в России) сообщило агентство Reuters.

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #иг #кабул #афганистан #взрыв
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