Саакашвили обещает выписать властям Украины «сильное успокоительное»

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Киев, 29 сентября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что украинские власти сошли с ума и обещает выписать им «сильное успокоительное». Об этом скандальный политик сообщил на своей странице в Facebook.

Саакашвили прокомментировал ситуацию в украинском городе Глухов. Там люди вышли на демонстрацию против предоставления автомобиля скорой помощи местной больнице. По данным бывшего одесского губернатора, среди участников протеста были и члены украинской Радикальной партии.

«По-моему, власть реально сошла с ума, — заявил Саакашвили. — Ничего, мы выпишем сильное успокоительное».

Ранее в администрации президента Украины Петра Порошенко объяснили галлюцинациями заявление Саакашвили о складе с деньгами.