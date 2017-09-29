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Экономика
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Украина
Саакашвили обещает выписать властям Украины «сильное успокоительное»
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    Саакашвили обещает выписать властям Украины «сильное успокоительное»

    17:56  29 Сентября 2017
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    Саакашвили обещает выписать властям Украины «сильное успокоительное»

    Киев, 29 сентября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что украинские власти сошли с ума и обещает выписать им «сильное успокоительное». Об этом скандальный политик сообщил на своей странице в Facebook.

    Саакашвили прокомментировал ситуацию в украинском городе Глухов. Там люди вышли на демонстрацию против предоставления автомобиля скорой помощи местной больнице. По данным бывшего одесского губернатора, среди участников протеста были и члены украинской Радикальной партии.

    «По-моему, власть реально сошла с ума, — заявил Саакашвили. — Ничего, мы выпишем сильное успокоительное».

    Ранее в администрации президента Украины Петра Порошенко объяснили галлюцинациями заявление Саакашвили о складе с деньгами.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #саакашвили #успокоительное
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