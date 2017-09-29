Дейр эз-Зор: около 500 боевиков ИГ присоединились к курдскому ополчению

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Дейр эз-Зор, 29 сентября. Около полутысячи боевиков «Исламского государства»1 перешли на сторону курдских «Сирийских демократических сил».

Военные источники в провинции Дейр эз-Зор сообщают, что порядка 500 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) присоединились к курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) из состава проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF).

Отмечается, что курдские ополченцы совместно со спецназом США свободно перемещаются по территориям игиловцев в провинции Дейр эз-Зор для захвата энергетических полей на востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.