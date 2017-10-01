Гонка на восток: прогнозы об устройстве Сирии после победы над террористами ИГИЛ

В Избранное

Вторая годовщина антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии наступает в совершенно новой военно-политической ситуации, разительно отличающейся от картины осени 2015 года. Тогда помощь Дамаску со стороны Москвы была практически залогом выживания Сирии. Боевики различных террористических объединений стояли в пригородах сирийской столицы, в частичной блокаде и плотной осаде находились все крупные города страны: Алеппо, Хомс, Хама, Дейр-эз-Зор.

Сегодня большая часть этих опасностей уже ликвидирована, «зеленые» боевики конгломерата джихадистских группировок заперты в провинции Идлиб, а широкомасштабная война с «Исламским государством»1 (террористической организацией, запрещенной в РФ) привела сирийскую армию и ее союзников на берега Евфрата, на восток страны.

Чего ожидать дальше в сирийском конфликте? И каковы окажутся контуры послевоенного урегулирования в этой ближневосточной стране?

Крах «Исламского государства»

Безусловно, благодаря стратегическому военному планированию Минобороны и Генштаба России, одним из главных событий 2017 года стал военный разгром армии «Исламского государства». После чувствительных ударов с разных сторон, после утраты Пальмиры, окружения Ракки и деблокады Дейр-Эз-Зора квазигосударственная структура ИГ1 находится в состоянии коллапса.

Основное преимущество, которое имело «Исламское государство» в сравнении с массой других исламистских и джихадистских группировок, действующих в Сирии, состояло в том, что ИГ удалось выстроить на своей территории подобие государственного управления — пусть и в квази-варианте, нацеленном исключительно на поддержание военной структуры террористической организации.

Такое подобие управления на захваченной территории позволило ИГ отказаться от открытого и явного грабежа населения. Впрочем, никакие задачи развития или хотя бы поддержания существующего уровня жизни «Исламским государством», конечно же, не ставились — фактически боевики стремительно «проедали» ресурс захваченной территории, имея перспективные планы исключительно на поддержание своего военно-террористического потенциала.

В силу этого потеря захваченных территорий пропорционально уменьшала сначала наступательные, а потом и оборонительные возможности «Исламского государства». Если первые бои под Алеппо и Пальмирой показывали очень «рваную» картину боевых действий с переменным результатом, то недавний стремительный бросок сирийской армии от Пальмиры на Дейр эз-Зор произошел за неполный месяц. Сегодняшняя интрига, скорее, состоит не в том, сможет ли удержаться ИГ в текущем статусе квазигосударства, а как долго будет длиться его агония и кто будет контролировать различные провинции Сирии после краха исламистов.

«Красная линия» по Евфрату

Любая война является в первую очередь войной за ресурсы. В качестве «военного приза» может выступать территория, население, объекты инфраструктуры, торговые и транзитные пути или природные ресурсы. Восточная часть Сирии, в которой сегодня расположились остатки «Исламского государства», бедна коммуникациями и обладает относительно немногочисленным населением. Основное богатство Сирийской пустыни, которая и занимает большую часть востока страны, — это сирийская нефть.

Несмотря на внушительные успехи сирийской армии в последние месяцы, достигнутые при взаимодействии с российскими летчиками, большая часть сирийских нефтяных месторождений пока находится в руках «Исламского государства». ИГ контролирует около 60% всей сирийской нефти, а еще 22% и 18% находятся в руках у центрального правительства в Дамаске и на курдской полунезависимой территории, расположенной на севере страны.

Вопрос участия и роли курдов в будущем устройстве освобожденной от ИГ Сирии сегодня является одним из основных. С самого начала конфликта в стране курды сирийской Рожавы находились под прямым покровительством США. Более того, американский спецназ и военные специалисты уже открыто обустраивают сеть военных пунктов и будущих баз на суверенной сирийской территории, захваченной курдами.

Если план Запада осуществится, курды смогут к началу переговоров о будущем Сирии контролировать ряд важных ресурсов и инфраструктурных объектов, включая плотину и гидроэлектростанцию на Евфрате в районе Табки, а также большую часть месторождений нефти, находящихся сегодня под контролем ИГ. Об этом свидетельствуют и недавние действия США, которые — вместо борьбы с ИГ — снова начали наносить удары по сирийским войскам, на этот раз пытающимся создать плацдармы на восточном берегу Евфрата.

Фактически, речь идет о том, что США пытаются выстроить новую архитектуру послевоенного устройства Сирии, в которой у Башара Асада и центрального правительства в Дамаске появится враг в лице очередной клиентелы Вашингтона — сирийских курдов. Курды должны лишить Асада доступа к «большой» сирийской нефти и обеспечить управляемый конфликт, в котором США смогут, как и всегда, выступать в качестве глобального «смотрящего» и модератора, управляющего его развитием и эскалацией.

Ну а предполагаемой американцами линией разграничения сторон мыслится русло Евфрата, по которому курды должны, по замыслам США, остановить продвижение сирийской армии.

Война «всех против всех»

Впрочем, планы Америки по созданию курдской территории вместо «неудобного» и «не оправдавшего надежд» «Исламского государства» варианта являются лишь очередной попыткой подорвать государственность Сирии. Такой подход к разрешению гражданского конфликта, да еще и отягощенный захватом курдами территорий с изначально арабским населением в центре и на востоке страны, не сулит ничего хорошего.

Авантюрная политика Вашингтона уже вызвала ответные действия Анкары и Тегерана. Так, Турция в августе 2016 – марте 2017 года уже была вынуждена в открытую вмешаться в гражданский конфликт в Сирии, оккупировав часть ее территории во время операции «Щит Евфрата» и разделив территорию сирийских курдов на два отдельных анклава — уже упомянутую Рожаву и небольшой западный анклав Африн. Последний сегодня является «заложником» лояльности сирийских курдов к Турции — территория этого курдского кантона со всех сторон окружена сирийскими войсками, джихадистами Идлиба и турецкой армией, расположенной на территории самой Турции и в районе «Евфратского щита».

Так или иначе, задачи, которые ставились перед ВКС РФ два года назад, с успехом и достоинством выполнены. Впереди главной задачей для Москвы и Дамаска остается зачистка отдельных анклавов с террористами ИГИЛ1. Однако остается вопрос послевоенного устройства Сирии, который, скорее всего, и станет центральным моментом окончания гражданской войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.